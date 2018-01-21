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Черчесов о Джикии: «Не стоит зацикливаться на ЧМ. Сейчас нужно сосредоточиться на операции, лечении и восстановлении»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал получившего травму крестообразных связок защитника Георгия Джикию.

«Буквально несколько минут назад я говорил с Джикией, от всего коллектива сборной России и РФС выразил ему слова поддержки.

Через такие непростые моменты в карьере прошли очень многие игроки, в том числе и действующие футболисты сборной. Последние примеры – Тарасов и Зобнин. Убежден, что Джикия справится с этой травмой, вернется в строй и станет еще сильнее – и как игрок, и как личность.

Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на чемпионате мира в России. Прежде всего, ему необходимо сконцентрироваться на предстоящей операции, лечении и восстановлении. Будем ждать его возвращения в строй», – сказал Черчесов.

Источник: https://www.sports.ru/football/1059378908.html?ext=subscribe

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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