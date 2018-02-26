В Калининградской области наградили победителей хоккейного турнира на кубок Командующего Балтийским флотом

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Ледовые баталии прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Светлогорский», организатором чемпионата выступил спортивный комитет Балтийского флота.

Старт ставшего уже традиционным "Кубка командующего Балтийским флотом по хоккею" состоялся в День защитника Отечества. В церемонии открытия приняли участие представители командования Балтийским флотом. Отборочные хоккейные матчи состоялись 23 и 24 февраля. В них приняли участие хоккейные клубы из Янтарного края: "Балтийский флот", "Армия", "Строитель", "Энергия" и другие.

Финальные игры на кубок Командующего Балтийским Флотом по хоккею с шайбой прошли 25 февраля.

В торжественной церемонии закрытия соревнований и награждении победителей принял участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов. В своем выступлении он отметил, что в день триумфа Российского хоккея на зимних олимпийских играх, ему особенно приятно награждать ледовые дружины, которые устроили спортивный праздник в Калининградской области, и вдохновили всех нас своей игрой. Затем командующий флотом вручил главный кубок и медали победителю команде "Строитель" и грамоты лучшим игрокам праздничного турнира.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту