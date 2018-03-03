В Новороссийске открылся первый отель международного уровня

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Гостиница под знаменитым брендом Hilton Garden Inn построена на берегу Цемесской бухты в результате реализации инвестиционного проекта в санаторно-курортном и туристском комплексе Краснодарского края.

В строительство отеля категории «4 звезды» было вложено почти 1,5 млрд рублей.

Номерной фонд отеля составляет 130 номеров. На его площадках расположен круглосуточный бизнес-центр, велнес-зона с фитнес-залом, закрытым и открытым бассейном. Запуск объекта в эксплуатацию позволил создать в Новороссийске порядка 100 новых рабочих мест.

- Уверен, что современный сервис и высокое качество обслуживания в отеле, позволят привлечь на курорты Краснодарского края дополнительное число туристов со всей России и зарубежных стран, а также даст мощный импульс в развитии делового и событийного туризма на территории Новороссийска, – отметил министр курортов региона Христофор Константиниди.

В России одно из первых средств размещения международной сети Hilton Worldwide появилось в Краснодаре в 2013 году. Отель в Новороссийске стал вторым отелем бренда Hilton Garden Inn на Кубани.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона отметили, что Краснодарский край – безусловный лидер в России по количеству проклассифицированных средств размещения. На сегодняшний день обязательную классификацию прошло около 99% средств размещения - свыше 5800 гостиниц, отелей, здравниц, пансионатов.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края