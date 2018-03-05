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Виктор Шнайдер: «В России необходимо строить футбольные манежи»

28 февраля из-за низкой температуры был отменён матч Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком». Ситуацию прокомментировал директор по спортивной экспертизе букмекерской компании Mostbet Виктор Шнайдер:

«Безусловно, играть в 15 градусов мороза – настоящее издевательство как над игроками, так и над зрителями. Поэтому решение о переносе матча я считаю абсолютно мудрым и обоснованным. Сейчас многие критикуют составителей календаря, но тут, конечно, ситуация не самая однозначная. С одной стороны, всем понятно, что 28 февраля на большей части России могут быть очень крепкие морозы, но с другой – надо успеть провести Кубок в условиях очень плотного календаря. Что поделать, если у нас северная страна, где почти полгода господствует морозная погода? Единственный выход из подобных ситуаций, на мой взгляд, - строительство футбольных манежей. Конечно, это не самое дешёвое мероприятие, но иного выхода из ситуации мы, эксперты компании Mostbet, не видим. Необязательно делать их супервместительными и тд – достаточно манежа на три-четыре тысячи человек. Это, опять же, решит проблему с играми на диком холоде, плюс станет отличной инфраструктурой для развития детского футбола. Другое дело, что о манежах говорят последние лет 15, но ситуация с мёртвой точки так и не сдвигается. Надеемся, что резонансный матч между «Крыльями» и «Спартаком» как-то повлияет на эту ситуацию.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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