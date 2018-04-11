"Черноморец" обыграл ростовский СКА, благодаря голу Алексея Кузнецова

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После фатального невезения в домашнем матче с ростовской "Академией футбола им. В. Понедельника", новороссийская команда отправилась в гости к еще одному клубу из Ростова-на-Дону. Армейцы проводят уже не первый год свои игры на стадионе "Локомотив" в Батайске и в последние годы "Черноморец" никак не мог увезти из этого города хотя бы одно очко. СКА в весенней части сезона еще ни разу не проиграл в пяти матчах и в итоге взлетел на четвертое место. Дома армейцы вообще проигрывали очень давно и, несомненно, желали традицию не нарушать. "Черноморцу" же отступать уже было некуда.

Нашу команду в турнирной таблице обошли несколько коллективов, и потеря очков могла дорого обойтись бело-синим. Накануне матча затемпературил Иван Юдин и главному тренеру "Черноморца" Хазрету Дышекову пришлось делать перестановки в составе. Новороссийская команда начала матч по-хозяйски, прибрала к своим рукам территорию и стала создавать моменты. Артур Григорян не сумел остановить мяч после отличной передачи Владислава Фулги, выводившей нападающего один на один. Следом Николай Бояринцев пробил головой рядом со штанги после подачи с угловой отметки. "Черноморец" прочно владел мячом, а хозяева рассчитывали на длинные забросы на своего нападающего и стандартные положения, которые Валерий Альшанский периодически зарабатывал. На 15-ой минуте Александр Афанасьев продемонстрировал чудеса реакции после удара Артура Григоряна, выудив мяч из верхнего угла. Через две минуты Каха Халваши пробил из-за пределов штрафной и попал в перекладину ростовских ворот. Мяч ударился об землю и Александр Афанасьев его поймал в руки. Армейцы ответили незамедлительно, Кирилл Юшко ворвался в штрафную "Черноморца" и пробил по воротам Максима Швагирева. Справедливости ради, стоит отметить, что мяч шел мимо ворот, но голкипер мяч отбил в сторону, а дальше его вынес Алексей Кузнецов. На 28-ой минуте "Черноморец" все-таки забил. Владислав Фулга подал с угловой отметки, а капитан гостей Алексей Кузнецов, оставленный без присмотра в центре штрафной, головой переправил мяч в ворота соперника, 0:1. "Черноморец" еще некоторое время продолжал владеть территорией, но потом ослабил хватку и позволил хозяевам выровнять игру. Концовка первого тайма осталась за СКА. Сначала Максим Швагирев отбил после удара Василия Мироника, а на последней минуте спас свою команду от неминуемого гола, когда Гусейн Гусейнов замыкал навес в штрафную Ильи Ермакова. Второй тайм прошел с полным преимуществом "Черноморца". Уже на 48-ой минуте после подачи со штрафного Владислава Фулги мяч чудом не залетел в ворота Александра Афанасьева. Хозяева поля в основном рассчитывали на длинные забросы мяча к штрафной "Черноморца" и даже выход опытного Вячеслава Бокова ситуацию не поменял. "Черноморец" же продолжал транжирить моменты. Во вратаря из пределов штрафной пробил Владимир Ридель после паса пяткой Артура Григоряна. Били по воротам Никита Чалый, Артур Миносян, Евгений Касьянов, но защитники СКА самоотверженно бросались под мяч. Евгений Касьянов убежал от защитников, ворвался в штрафную, но с его ударом справился Александр Афанасьев. Через некоторое время вратарь хозяев снова спас свою команду, вытащив мяч из ближнего угла после удара головой Артура Миносяна. "Черноморец" спокойно довел матч до победы и поднялся в турнирной таблице на седьмое место. Следующий матч наша команда сыграет в Краснодаре 14-го апреля с "Кубанью-2".

СКА (Ростов-на-Дону) - "Черноморец" (Новороссийск) 0:1 (0:1)

Гол: Кузнецов (Фулга), 28 - 0:1

СКА: Афанасьев, Рябоконь, Бачурин, Мироник, Ермаков, Клыша (Наполов, 71), Гыстаров, Юшко (Давыдов, 80), Шаповалов (Демида, 55), Гусейнов (Бабаев, 80), Альшанский (Боков, 50)

"Черноморец": Швагирев, Пуляев, Ахмеджанов, Кузнецов, Резников, Фулга (Ридель, 54), Халваши (Кочубей, 83), Миносян, Чалый (Селеменев, 90+3), Григорян (Панамарев, 85), Бояринцев (Касьянов, 63)

Предупреждения: Бачурин (47)

Судьи: Дмитрий Смирнов (Москва), Таймураз Тибилов (Владикавказ), Хамид Талаев (Грозный)

09.04.2018, Батайск, стадион "Локомотив", 130 зрителей, +20 градусов

Удары (в створ): 3(2):23(7, 1 - перекладина)

Угловые: 2:11

Голевые моменты: 1:5

Источник: ФК Черноморец