Марадона о пенальти в игре «Реал» – «Юве»: «Его не было. Васкес подставился, так поступил бы и я»

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Легендарный футболист Диего Марадона прокомментировал обоснованность пенальти в ворота «Ювентуса» в ответном матче против (3:1, первый матч — 0:3) в Лиге чемпионов.

«Нет, пенальти не было! Когда Роналду направил мяч в его сторону, Васкесу пришлось броситься на него, потому что он был рядом с Буффоном, а сзади на него наступал Бенатия.

Он поступил так же, как поступил бы и я, воспользовался своим шансом и подставился под соперника», – сказал Марадона.

Источник: https://www.sports.ru/football/1062222097.html?ext=subscribe