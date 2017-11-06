"Черноморец" на своем поле со счетом 5:0 разгромил "Биолог"

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Второй подряд домашний матч "Черноморца" завершал первый круг первенства России во втором дивизионе в южной группе. Соперник нашей команды "Биолог" весьма неплохо выступает в нынешнем сезоне, идет на пятом месте и славится своей обороной. Лишь три команды смогли забить в ворота новокубанцев в нынешнем сезоне больше одного гола, а в матче 16-го тура прогрессовцы обыграли в гостях наших недавних обидчиков - "Чайку". По сравнению с тем поединком в составе "Биолога" в Новороссийск не приехали Максим Малыш и Даниил Бочкарев.

Зато вернулся после дисквалификации капитан новокубанцев Даниил Соколов. У "Черноморца" изменения в составе были минимальными. С первых минут на поле вышли Кирилл Кочубей и Никита Панамарев. Новороссийцы начали встречу очень активно, заработали три угловых подряд, после первого, из которых Арсен Сиукаев спас свою команду от удара Николая Бояринцева в ближний угол ворот. Прошло чуть больше пяти минут и нападающий "Черноморца" получил второй шанс поразить ворота гостей. На сей раз Арсен Сиукаев не смог выручить свою команду после трехходовки Алексей Кузнецов, Альберт Прус и Николай Бояринцев, 1:0. Несмотря на пропущенный быстрый гол, гости не изменили своей философии и не стали отходить от игры от обороны. "Черноморец" по-прежнему имел территориальное преимущество, но моментов у ворот "Биолога" больше не возникало. На 18-ой минуте Николай Бояринцев получил травму и на поле вышел Артур Григорян. Следующие пятнадцать минут новороссийцы провели на половине поля гостей, но лишь на 33-ей минуте создали опасность. Артур Григорян бил головой после навеса Владимира Риделя. Арсен Сиукаев отбил удар в упор на угловой. Тут же Альберт Прус заработал штрафной, после которого в ближний угол пробил Кирилл Кочубей. Арсен Сиукаев снова был на высоте, среагировав на удар, а добивание Артура Миносяна кто-то из защитников "Биолога" отбил головой. Больше ничего серьезного во владениях Арсена Сиукаева в первом тайме новороссийцам создать не удалось, а вот контратаку хозяева на последних минутах пропустили. "Биолог" заработал штрафной вблизи ворот "Черноморца" и удар Дениса Селищева был опасным в основном из-за рикошета. Первая половина игры так и завершилась с минимальным счетом в пользу хозяев поля. Второй тайм сложился для гостей крайне неудачно. Уже на 53-ей минуте новороссийцы заработали штрафной после нарушения правил против Владимира Риделя. Артур Григорян пробил точно в то место "стенки", где стоял Владимир Ридель и мяч влетел в ворота "Биолога" впритирку со штангой, 2:0. Не успела секундная стрелка часов сделать круг, как счет стал крупным. Альберт Прус навесил в центр штрафной точно на голову Никите Чалому. Даниил Феоктистов, оставшийся в воротах за Арсена Сиукаева, выбежавшего навстречу нашему нападающему, попытался руками перевести мяч через перекладину, но вратарские навыки защитника подвели. Мяч оказался-таки в сетке ворот, а защитник обошелся желтой карточкой, 3:0. Играть оставалось еще более получаса, и гости бросили свою игру, сломя голову, помчавшись вперед, отыгрываться. Серьезной опасности "биологам" создать не удалось, но пару раз они пробили по воротам Максима Швагирева, правда, мимо. И все же свой голевой момент новокубанцы заработали Юрий Дмитриенко бил в упор головой с угла вратарской, но голкипер "Черноморца" свою команду не подвел и опасность ликвидировал. "Черноморец" после третьего гола больше стал действовать на контратаках, отдав территорию гостям. На 77-ой минуте новороссийцы забили четвертый гол в ворота "Биолога". Артур Григорян пробил слету в штангу, а к отскочившему мячу первым подоспел Иван Селеменев, забивший за "Черноморец" первый гол в карьере, 4:0. Через пять минут молодой хавбек перехватил передачу защитников соперника и выкатил мяч под удар Артуру Миносяну, но удар у седьмого номера бело-синих не получился. Еще через пять минут похожая атака хозяев поля привела-таки к пятому голу. Снова на фланге с мячом оказался Иван Селеменев, и на этот раз, передача полузащитника стала голевой. Евгений Касьянов расстрелял ворота Арсена Сиукаева из района одиннадцатиметровой отметки, 5:0. Арбитр из Ставрополя Алексей Иванников не стал добавлять ни минуты к основному времени матча, зафиксировав вторую победу "Черноморца" в сезоне с разгромным счетом 5:0.

Источник: ФК "Черноморец"