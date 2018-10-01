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Владимир Синяговский: Примите слова благодарности и искреннего восхищения вами — нестареющими, добрыми, мудрыми...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления избирателям своего округа и всем жителям Кубани, Искренние слова восхищения и благодарности в адрес старшего поколения звучат в связи с международным днем пожилого человека, который по решении ООН отмечается 1 октября.

"Уважаемое старшее поколение, дорогие ветераны войны и труда!

Примите самые теплые и искренние поздравления с международным днем пожилого человека!

Забота о старшем поколении – один из важнейших показателей современного общества. И это направление государственной политики всегда будет приоритетным. В Краснодарском крае действует развитая сеть государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих широкий спектр социально-бытовых, реабилитационных и социокультурных услуг. Это способствует сохранению физической и интеллектуальной активности граждан пожилого возраста и инвалидов.

В этот день мы с большой радостью дарим уважение, тепло и внимание тем, кто на протяжении всей своей жизни дарит свою любовь детям, внукам, правнукам. Примите слова благодарности и искреннего восхищения вами — нестареющими, добрыми, мудрыми.

Позвольте  от всей души пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа, радости и благополучия. Пусть жизненный энергия не иссякает, а связь поколений будет прочной и долгой, богатой на взаимное уважение и заботу. 
Желаю вам здоровья, радости и благополучия. Пусть каждый ваш день будет согрет теплом любви и внимания!

Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Тема дня

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  1. Новороссиец 01.10.2018 09:21 Ответить
    Восхищён такими тёплыми словами. Особенно ПОДАРКОМ в виде пенсионного закона и ТРУСОСТЬЮ по непринятию закона о ДЕТЯХ ВОЙНЫ. Лицемерию нет предела.
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