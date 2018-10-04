В Туапсинском районе с рабочим визитом побывал депутат Госдумы Владимир Синяговский

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Сегодня в Туапсинском районе с рабочей поездкой побывал депутат Государственной Думы Владимир Синяговский. Он провел в Туапсе прием жителей по личным вопросам, а также посетил новый образовательный комплекс в селе Тенгинке и осмотрел Дом культуры в поселке Новомихайловском. Парламентария сопровождал глава муниципалитета Анатолий Русин.

Пришедшие на прием туапсинцы просили внести изменения в генеральные планы, правила землепользования и застройки поселений, содействия в выборе формы управления многоквартирным домом, поднимали вопросы сноса незаконного жилья, санитарного состояния населенных пунктов и другие. Так, жительница села Георгиевского пожаловалась на то, что в поселении нарушается график вывоза бытовых отходов, представитель ЧОПа, под защитой которого - детские сады в Новомихайловском поселении, обратился с просьбой выделить средства на обустройство в трех дошкольных учреждениях спецпомещений для охранников, а семья из Кривенковского, попавшая в трудную жизненную ситуацию, - оказать помощь в ремонте квартиры.

Владимир Синяговский поручил главе района взять на личный контроль все проблемы, для жителей Георгиевского вопрос с вывозом мусора решится до конца месяца, а нуждающимся кривенковцам будет оказана материальная поддержка.

В новомихайловском Доме культуры «Юность» только завершился ремонт зрительного зала. В нем обновили полы и стены и уже установили новое световое и звуковое оборудование, а также кресла. ДК были выделены средства на техническое переоснащение по проекту партии «Единая Россия». На них для «Юности» приобретут еще видеопроекторы и кулисы.

Депутат Госдумы оценил перемены и подчеркнул: благодаря господдержке, сельские очаги культуры получают новые возможности для развития.

В тенгинском образовательном комплексе Владимир Синяговский осмотрел школу и детский сад и пообщался с десятиклассниками. Ребята рассказали, какие профессии в будущем они мечтают получить и куда собираются поступать, а парламентарий пожелал им упорства в достижении целей, усердия в учебе и только хороших отметок, тем более, теперь у них для этого есть все необходимые, одни из лучших на Кубани, условия.

Источник: пресс-служба администрации туапсинского района