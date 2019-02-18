Владимир Синяговский: Необходимо людям представить реальные "дорожные карты"...

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский провел ряд встреч в городе-герое Новороссийске по проблемным строительным объектам ООО "Кубаньжилстрой".

Обстоятельный разговор о путях решения проблем дольщиков КЖС состоялся с главой администрации города-героя Новороссийска Игорем Дяченко. Намечен конкретный план действий по оживлению строительных площадок ЖК "Одиссей", ЖК "Посейдон", ЖК "Суворовский".

Этот план представила генеральный директор КЖС Наталья Штыкова. До конца февраля подрядчик ООО "Союз" выйдет на завершение строительства многоквартирного дома по улице Суворовская. Договор подписан с указанием четкого срока ввода в эксплуатацию - сентябрь 2019 года. Идут переговоры по другим объектам долевого строительства.