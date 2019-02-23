Владимир Синяговский: Честь и слава воинам Новороссийского гарнизона!

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В Новороссийске состоялся митинг, посвящённый Дню защитника Отечества и закрытию краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Воинский долг – честь и судьба».

День защитника отечества – всенародный праздник! Новороссийск – город-герой, город трудовой славы вместе со всей страной чествует тех, чья профессия – Родину защищать.

23 февраля в городе-герое Новороссийске завершился Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Воинский долг – честь и судьба». Чтобы воздать почести всем поколениям войнов – защитников Отечества, в этот день на площадь Героев пришли военнослужащие новороссийского гарнизона, командиры частей, руководители города, депутаты, представители общественности, молодежь, участники краевого месячника, а также жители и гости города.

На митинге, посвященном Дню защитника Отечества и закрытию краевого месячника слово было предоставлено начальнику новороссийского гарнизона, командиру военно-морской базы, контр-адмиралу Олегу Шастову, главе МО город-герой Новороссийск Игорю Дяченко, депутату Государственной Думы Владимиру Синяговскому, председателю городского совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Николаю Загороднему.

В честь славы и доблести войнов – защитников Отечества к мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска» был возложен венок Славы. После окончания минуты молчания прозвучал гимн Российской Федерации. Завершился митинг прохождением торжественного марша сводной роты почетного караула Новороссийского гарнизона.

По окончании митинга все желающие направились в «Солдатский привал», где можно было угоститься горячей кашей и чаем с полевой кухни и посмотреть экспонаты выставки оружия.

А вечером 23 февраля в небе над Новороссийской бухтой традиционно гремят залпы салюта!