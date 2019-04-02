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Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

Бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась поддержать нынешнего главу государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента, передает издание «Украинские новости».

По ее словам, Зеленский и Порошенко не смогут остановить вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Порошенко не должен был пройти во второй тур, считает Тимошенко. «Выборы были сфальсифицированы… он (Порошенко) туда прорвался нечестным путем», — пояснила она, добавив, что не планирует обжаловать результаты первого тура в суде. Отказ от обжалования экс-премьер объяснила тем, что ее команда не верит в возможность добиться справедливости в украинских судах. Тимошенко также пообещала не устраивать акции протеста из-за проигрыша в первом туре. Подобные мероприятия «расшатывают стабильность Украины», - отметила она.

На Украине 31 марта прошли выборы президента. По данным ЦИК страны, после обработки 98,9% протоколов Зеленский набрал 30,23% голосов, Порошенко — 15,91%, Тимошенко — 13,39%. На 4-м месте оказался встречавшийся накануне выборов с российским премьером Дмитрием Медведевым Юрий Бойко с 11,68%. Зеленский выиграл в 19 из 24 областей Украины и Киеве, Порошенко — в Львовской и Тернопольской областях, Тимошенко — в Ивано-Франковской области. На подконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей больше всего голосов набрал Бойко. Явка на выборах составила 63,52%, они признаны состоявшимися.

Источник: https://news.mail.ru/politics/36830205/?from=push

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Категория: Новости / Тема дня

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