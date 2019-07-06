Владимир Синяговский: Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание...

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Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам по случаю Дня семьи, любви и верности.

"Дорогие земляки! Тепло и сердечно поздравляю вас со светлым и добрым праздником – Всероссийским Днем семьи, любви и верности!

Главные ценности в жизни каждого, которые придают жизни человека особенный смысл - это семья, любовь, верность, забота о родных и близких. Именно они помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды.

В нашей стране, и особенно на Кубани, защита семейных ценностей, помощь многодетным семьям, охрана материнства и детства являются абсолютными государственными приоритетами.

Особые слова признательности в этот праздничный день – многодетным родителям и тем, кто окружил своей любовью, заботой и теплом приемных детей.

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, успешно претворяются в жизнь намеченные планы! Крепкого вам здоровья, согласия и благополучия, удачи во всех делах, большого семейного счастья! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."