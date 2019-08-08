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Создан оперативный штаб в связи с аварией под Новороссийском

Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой медицинской помощи, к приему пациентов готовы все ближайшие больницы.

– Под Новороссийском случилась ужасная трагедия. Все силы брошены на то, чтобы оказать помощь людям. Создан оперативный штаб, его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте аварии. Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи, все ближайшие больницы готовы принять пациентов. При необходимости – доставим их в Краснодар, – сказал журналистам Губернатору Кубани Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что министр здравоохранения края Евгений Филиппов и главные внештатные специалисты, а также бригады санавиации оперативно выехали в Новороссийск.

Напомним, на трассе А-146 около 22х часов 7 августа пассажирский автобус, в котором находились более 40 человек, упал с высоты после столкновения с автомобилем.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Тема дня

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