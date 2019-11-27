Сколько Наташ отдыхает в Турции?
Наверняка замечали, что в Турции русских девушек называют «Наташами»? Это имя здесь считается самым распространенным среди туристок из России. Наташам посвящают песни и готовы без остановки говорить комплименты.
Сервис путешествий Туту.ру проверил, действительно ли Натальи или Наталии чаще всего летают в Турцию.
Были проанализированы все купленные авиабилеты за год, с 1 ноября 2018 до 1 ноября 2019, считали сколько Наташ (считали вместе имена Наталья и Наталия) слетали из российских городов в города Турции. Заодно посмотрели, какие страны пользуются популярностью у путешественниц с другими прекрасными именами.
Естественно, чаще всего среди пассажиров встречались самые распространенные женские имена: Елена, Наталья, Ольга, Татьяна, Екатерина и т. д. Но самые часто путешествующие, согласно нашему исследованию, это Елены, Натальи и Ольги.
Топ 10 самых популярных имен пассажирок
|
Имя
|
Доля пассажирок с этим именем от всех пассажирок
|
Елена
|
5,51%
|
Наталья
|
5,20%
|
Ольга
|
4,78%
|
Татьяна
|
4,34%
|
Ирина
|
3,79%
|
Светлана
|
3,33%
|
Анна
|
2,61%
|
Марина
|
2,17%
|
Екатерина
|
2,!7%
|
Галина
|
1,86%
Анны любят Армению и Китай, а Натальи — Турцию
В топовых странах распределили пассажирок по именам. Оказалось, что почти на каждом рейсе в популярные у туристов страны есть Натальи, Ольги, Татьяны, Ирины и Светланы.
Есть и особенности. Так, в Армению летит больше всего Ань. Азербайджан пользуется особой популярностью у Татьян, а Наташи любят летать не только в Турцию, но и в Грузию, и на Украину.
А в Турцию, действительно, летит больше всего пассажирок с именем Наташа. Их чуть больше, чем Лен. В пятерке популярных имен пассажирок, которые летят в Таджикистан, — Фируза и Мадина.
Распределение по странам:
Источник: Пресс-служба сервиса путешествий Туту.ру