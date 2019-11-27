Сколько Наташ отдыхает в Турции?

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Наверняка замечали, что в Турции русских девушек называют «Наташами»? Это имя здесь считается самым распространенным среди туристок из России. Наташам посвящают песни и готовы без остановки говорить комплименты.

Сервис путешествий Туту.ру проверил, действительно ли Натальи или Наталии чаще всего летают в Турцию.

Были проанализированы все купленные авиабилеты за год, с 1 ноября 2018 до 1 ноября 2019, считали сколько Наташ (считали вместе имена Наталья и Наталия) слетали из российских городов в города Турции. Заодно посмотрели, какие страны пользуются популярностью у путешественниц с другими прекрасными именами.

Естественно, чаще всего среди пассажиров встречались самые распространенные женские имена: Елена, Наталья, Ольга, Татьяна, Екатерина и т. д. Но самые часто путешествующие, согласно нашему исследованию, это Елены, Натальи и Ольги.

Топ 10 самых популярных имен пассажирок

Имя Доля пассажирок с этим именем от всех пассажирок Елена 5,51% Наталья 5,20% Ольга 4,78% Татьяна 4,34% Ирина 3,79% Светлана 3,33% Анна 2,61% Марина 2,17% Екатерина 2,!7% Галина 1,86%

Анны любят Армению и Китай, а Натальи — Турцию

В топовых странах распределили пассажирок по именам. Оказалось, что почти на каждом рейсе в популярные у туристов страны есть Натальи, Ольги, Татьяны, Ирины и Светланы.

Есть и особенности. Так, в Армению летит больше всего Ань. Азербайджан пользуется особой популярностью у Татьян, а Наташи любят летать не только в Турцию, но и в Грузию, и на Украину.

А в Турцию, действительно, летит больше всего пассажирок с именем Наташа. Их чуть больше, чем Лен. В пятерке популярных имен пассажирок, которые летят в Таджикистан, — Фируза и Мадина.

Распределение по странам:

Источник: Пресс-служба сервиса путешествий Туту.ру