Казаки Геленджика и Велико Градиште подписали соглашение о сотрудничестве

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Соглашением предусмотрено открытие казачьего класса в Велико Градиште, а так же развитие культурно-образовательных связей между городами. В рамках празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, казаки из Сербии примут участие в геленджикском параде.

Новые направления деятельности казаков Черноморского округа Кубанского казачьего войска обсудили депутат Государственной Думы, казачий полковник Владимир Синяговский и атаман округа, казачий полковник Сергей Савотин.

«Это знаковое событие, благодаря которому обе стороны смогут поделиться и перенять друг у друга положительный опыт. Это укрепление дружественных отношений. А участие в параде Победы, даже в рамках муниципалитета, это признание истории, которую мы должны помнить, беречь и донести до молодежи», — подытожил Владимир Синяговский.