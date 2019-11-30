/Тема дня/

Казаки Геленджика и Велико Градиште подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашением предусмотрено открытие казачьего класса в Велико Градиште, а так же развитие культурно-образовательных связей между городами. В рамках празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, казаки из Сербии примут участие в геленджикском параде.

Новые направления деятельности казаков Черноморского округа Кубанского казачьего войска обсудили депутат Государственной Думы, казачий полковник Владимир Синяговский и атаман округа, казачий полковник Сергей Савотин.

«Это знаковое событие, благодаря которому обе стороны смогут поделиться и перенять друг у друга положительный опыт. Это укрепление дружественных отношений. А участие в параде Победы, даже в рамках муниципалитета, это признание истории, которую мы должны помнить, беречь и донести до молодежи», —  подытожил Владимир Синяговский.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Добавить комментарий

Последние новости

Русфонд обращается за помощью...

Вакансия для перспективного роста!

Казаки Геленджика и Велико Градиште подписали соглашение о сотрудничестве

В Новороссийске местному жителю предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества

Радикалы против: «Время и Стекло» отменили концерт во Львове

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!