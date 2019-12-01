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"Мир без границ" в действии!

29 ноября 2019 года под председательством лидера организации депутата Государственной Думы Владимира Синяговского состоялось заседание Совета Общественной организации Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ».

Подвели итоги итоги 3-й открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ». Семь этапов собрали почти тысячу спортсменов из 18 муниципальных образований Краснодарского края. Подробные итоги решено подвести на расширенном заседании Совета в январе 2020 года.

Обсудили ход подготовки новогодних мероприятий. 21 декабря пройдет вручение премии "Мама года" и большой новогодний праздник для спортсменов. А 23 декабря во Дворце творчества Дед Мороз и депутат Госдумы соберут ребятишек к новогодней елке. В праздничные дни планируется вручить более 1500 новогодних подарков детям-инвалидам.

На заседании совета выступил председатель организации, депутат городской думы Новороссийска Виталий Козырев. Он рассказал об участие группы общественников в разработке проектной документации по строительству межмуниципального приюта для животных (Центра помощи безнадзорным животным) в Славянском районе Краснодарского края. Предпроектная документация получила высокую оценку специалистов. Куратором проекта назначили руководителя представительства ООКК «Мир без границ» в Славянском районе Александра Чуприну.

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Категория: Новости / Тема дня

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