А был ли не прав Михалков?

Если вдруг кто-то думает, что в своем хитовом видео про коронавирус и чипирование Никита Михалков сказал что-то, отдаленно напоминающее правду, то это не так.

Вот соведующая Соловьева Анна Шафран спрашивает, что же такого фейкового сказал Михалков.

По пунктам, кратко (дожили, что приходится комментировать этот бред, но ведь реально некоторые смотрят и верят):

1. Михалков сказал, будто бы Билл Гейтс заявлял, что необходимо сократить количество выдыхаемого людьми углекислого газа. На самом деле, конечно, Билл Гейтс говорил, что необходимо сократить количество выбросов CO2 за счет более экологичных источников энергии. Билл Гейтс, вопреки ролику Михалкова, также ничего не говорил о необходимости сокращать население земли. Вообще, целиком это старое (2010 года) выступление Гейтса (https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero/transcript?language=ru) можно спокойно прочитать на сайте TED и понять, что надо быть совсем отбитым конспирологом, чтобы увидеть в нем нечто зловещее.

2. Михалков выдал цитату из адовой конспирологической статьи «ООН превращает население Земли в биомассу» за цитату из документа ЮНЕСКО. Михалков утверждал, что в документе ЮНЕСКО об образовании содержатся слова, что избыточное образование вредно. Однако весь документ посвящен, напротив, важности образования для устойчивого развития, лишь в одном месте указывается на парадокс — то, что высокий уровень образования ведет к избыточному потреблению ресурсов, и это может создавать угрозу развитию (цитата: «Generally, more highly educated people, who have higher incomes, consume more resources than poorly educated people, who tend to have lower incomes. In this case, more education increases the threat to sustainability»). Но суть документа, повторю, в том, что чем больше образования, тем лучше. Вырвать одну фразу из контекста и извратить весь документ — это и есть михалковщина.

3. Михалков сказал, что патент Microsoft со страшными цифрами 666 (номер патента WO2020060606) подразумевает вживление чипов, хотя на самом деле патент (заявку на который подали задолго до коронавируса) подразумевает снятие данных с внешних датчиков (смартфоны, умные часы и т.п.) и начисление криптовалюты за показатели этих датчиков. Про вживление чипов у Microsoft нет ни слова. Патент никак не связан ни с коронавирусом, ни с программами развития здравоохранения и вакцинации, которые поддерживает фонд Гейтса.

Это только три очевидных места, в которых Михалкова можно поймать на прямой лжи. Но еще там великое множество мелких манипуляций типа возложения на Грефа ответственности за то, что сейчас дети учатся дистанционно, подачи цитат Грефа вперемешку с цитатами нацистов (как будто они говорят одно и то же), намеки, будто представители США и Великобритании могут контролировать Сбербанк и т.п.

Еще раз могу предложить вам глянуть мой ролик (https://youtu.be/zjqK6E9Iu4A) на эту тему (значительно менее популярный, чем Михалковский).