/Тема дня/

Продолжаем нашу постоянную рубрику «Местные власти против Новых людей». На этот раз отличились чиновники из Липецка.

В избирательном округе нашего кандидата в городской парламент Дмитрия Красичкова появился самовыдвиженец с таким же именем и фамилией.

Регистрация «двойника» рассчитана на запутывание избирателей. Не каждый человек сможет внимательно разобраться кто из однофамильцев в бюллетене реальный претендент, а кто «мурзилка».

Таким образом, липецкие власти пытаются оттянуть часть голосов у кандидата Новых людей, который является фаворитом в своём округе.

Кстати, дублеры обнаружились и в других округах Липецка. По «странному» стечению обстоятельств однофамильцы появились только у оппозиционных кандидатов.

Способ «двойников» нельзя назвать оригинальным и слишком действенным, но видимо страх потерять свои позиции заставляет «местных князьков» использовать все возможные методы противодействия.

Боязнь конкуренции, которую показали липецкие чиновники, придаёт нам ещё больше сил и уверенности. Стало очевидно, что на честную победу действующая власть уже не рассчитывает.

Мы уверены, что жители Липецка, глядя на это, сделают верный выбор и уже в сентябре в городском парламенте будут новые люди.

Источник: https://newpeople.ru