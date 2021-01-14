КЖС переходит во внешнее управление по решению арбитражного суда

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Кто еще сомневается в серьезности намерений новых собственников компании достроить объекты за счет сохраненных Сергеем Канаевым и его командой активов "Кубаньжилстрой"?

13 января состоялось значимое решение арбитражного суда. Он утвердил результаты голосования дольщиков и кредиторов "Кубаньжилстроя" по переходу от конкурсного управления к внешнему. Напомним, голосование проходило до 30 ноября.

Благодарим Елену Тимофееву, конкурсную управляющую, за профессионализм и упорство в борьбе с чиновничьим беспределом!

Подробнее читайте: https://www.instagram.com/p/CJ_kaMKJdM9/?igshid=fn0y39m263bd

Источник: @Наивный лис