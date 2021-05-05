Кубань погрязла в отходах: за незаконные свалки прокуратура края наказала 4 сельских глав

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В Краснодарском крае четыре главы сельских поселений из Брюховецкого района получили административку за незаконные мусорные горы, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, в районе нашли 10 несанкционированных свалок, на которые, по-видимому, чиновникам было наплевать. Иначе как объяснить, что прокуратуре пришлось вносить главам сел в Брюховецком районе аж 7 представлений, чтобы чиновники наконец зашевелились и очистили территории от мусора.

Кроме того, к административной ответственности за нарушение законодательства об обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения привлекли 7 должностных лиц администраций, в том числе и 4 глав сельских поселений.

Лишь после вмешательства надзорного ведомства незаконные свалки убрали.

Отметим, что проблема несанкционированных свалок на Кубани все острее. Только в сентябре прошлого года в Краснодаре нашли 30 незаконных гор отходов. А на днях в городе оштрафовали фирму, которая целый год незаконно сваливала мусор и причинила ущерб окружающей среде на 2,7 млн рублей. В прошлом месяце ущерб за незаконную свалку возле жилых районов кубанской столицы составил 7 млн рублей.

Источник: Телеграм-канал