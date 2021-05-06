«И буду звонить каждые 4 часа!». Родительские страхи и летний лагерь: как подготовиться к испытанию?

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Летний лагерный сезон для ребенка – прекрасная возможность не только отдохнуть, но и получить важные навыки коммуникации, социализации, улучшить физическую форму и поднять свой уровень самостоятельности и ответственности.

Но как быть, если отправлять ребенка в лагерь страшно, а рука сама тянется звонить далекому чаду каждые 4 часа? Актуальную тему приглашают разобрать эксперты «Родительского университета» на онлайн-лектории «Родительские страхи и летний лагерь: самые популярные вопросы», который пройдет 11 мая.

Уже через несколько недель детские лагеря начнут принимать своих первых гостей. В 2020 году пандемия коронавируса практически свела на нет летний оздоровительный отдых, а потому на сезон 2021 года многие родители и дети возлагают большие надежды. Следуя постановлению главного санитарного врача России, загородные оздоровительные лагеря и санатории могут работать в обычном режиме, но с ПЦР-тестами для сотрудников, которые планируют покидать территорию лагеря.

Тем не менее, ни вакцинация, ни повышенная бдительность организаторов летнего отдыха не могут всецело успокоить родителей, отправляющих школьника в детский лагерь. А ведь в том, насколько легко и с пользой пройдет лагерная смена, существенную роль играют родители.

Тревога за ребенка – это естественное чувство, но и его следует контролировать, чтобы не заразить беспокойством школьника и сохранить собственное здоровье. Как родителям справиться со своими страхами и приучить ребенка к самостоятельности и ответственности, расскажет на открытом онлайн-лектории Елена Кузина – психолог, коуч и методолог проекта ГЕРОИ.

Вебинар состоится 11 мая в 17:00, регистрация открыта.

Вместе с экспертом зрители смогут разобраться в причинах своих страхов и получить ответы на самые болезненные вопросы: как понять, готов ли ребенок к разлуке с родителями? Как помочь ребенку адаптироваться в лагере? Что делать, если школьник попросится домой? И, конечно, как избавиться от гиперопеки и к чему она может привести?

«Нам кажется, мы пониманием причины своей тревоги, и они просты и банальны. Но зачастую дело не только в беспокойстве за безопасность, качество питания и уровень медицины. Многие взрослые тревожно воспринимают само расставание с ребенком. Более того, год изоляции и дистанционного обучения приучил родителей видеть своих детей рядом. И это только кажется, что мы хотим отдохнуть две-три недели без них, на второй или третий день срабатывает желание позвонить, связаться, а лучше приехать. К сожалению, такое поведение только навредит самому школьнику: во-первых, тревога легко передается, во-вторых, по опыту моих коллег – организаторов лагерных смен, сверхконтроль может сделать жизнь в лагере некомфортной и даже невыносимой», – комментирует Елена Кузина.

Вебинар будет полезен не только родителям, но и вожатым, а также педагогам-организаторам смен в школах и за городом. Спикер представит статистику родительских опасений и основные форматы коммуникации, которые помогут нивелировать страхи при отправке ребенка в лагерь.

Открытый лекторий организован проектом «Родительский университет: PRO-родители» ГК «Просвещение», проектом ГЕРОИ и Фондом Яны Поплавской.

Источник: ГК Просвещение