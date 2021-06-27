Кадетскому образованию - депутатскую поддержку 

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25 июня в Новороссийском казачьем кадетском корпусе прошла рабочая встреча депутата Госдумы Владимира Синяговского и заместителя председателя ЗСК края Сергея Алтухова.

Разговор шёл о поддержке деятельности педагогического коллектива кадетского корпуса, который трижды был признан лучшим в России. В подтверждение этого факта на постоянное хранение было передано знамя Президента РФ Владимира Путина.

Депутаты обсудили ход реализации нового проекта Союза казачьей молодёжи «Атаманский резерв» на базе казачьей школы 25.

На встрече присутствовали заместитель председателя городской думы Новороссийска Сергей Савотин и директор Новороссийского казачьего кадетского корпуса Юрий Постников.

Юрия Петровича искренне поздравили с успешным 13 выпуском кадетов в большую жизнь и с предстоящим личным юбилеем - 65-летием.

Редакция присоединяется к поздравлениям юбиляра и желает здоровья, мира и добра!