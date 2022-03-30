На Украине решается судьба миропорядка (продолжение)

/Тема дня/

Александр Дугин, лидер Международного евразийского движения, главный редактор портала Катехон о ситуации на Украине.

2. Теперь каковы интересы и ценности России в этом фундаментальном конфликте?

Вначале геополитические интересы. Россия категорически отвергает глобализм, однополярный мир и гегемонию Запада.

На практике это значит жесткое сопротивление расширению НАТО на Восток и всем остальным формам давления со стороны Запада на Россию. Москва строит многополярный мир, в котором отвоевывает себе место независимого и суверенного полюса. В этом ее поддерживает Пекин, ряд исламских и латино-американских стран. О сходной модели миропорядка подумывает и Индия. Позднее все остальные – в том числе и страны Европы и Америки – убедятся в привлекательности, обоснованности и неизбежности такой конструкции.

Чтобы реализовались русские геополитические интересы, Анти-России на территории Украины существовать не должно. А с точки зрения Запада все наоборот, ведь он эту Ант-Россию и создал. Так, мы имеем фундаментальный конфликт интересов, который Россия пытался разрешить мирным путем, но это не получилось. Отсюда новая жесткая фаза.

Атлантизм против Евразийства – финальная битва на территории Украины. Это классическое положение геополитической теории от Макиндера до Путина. Или - как выражался Бжезинский в 90-е: «без Украины Россия уже никогда не поднимется». А с Украиной поднимется, решили стратеги в Москве.

Переходим к ценностям. Запад и Киев сегодня бьются за патологический (с точки зрения политической теории) синтез либерализма и нацизма. И то, и другое объединяется русофобией.

Россия отстаивает иные ценности.

Во-первых, традиционные – державу, суверенитет, веру, нормальную семью, человечность, культурное наследие. Во-вторых русские – защита своих людей на Украине, оказавшихся под угрозой экстерминации. В-третьих евразийские – сама Россия открыта для разных народов и культур, категорически отвергает любые формы нацизма и расизма. Россия признает право других идти своим путем и строить тот тип общества, который будет избран – но не за счет самой России и народов, которые ищут в ней -- как в Ковчеге -- спасения. Это и есть основы современной русской Идеи, противопоставленной западному и украинскому либерал-нацизму.

Отсюда цель специальной военной операции – денацификация. Напрямую это касается Украины, но косвенно и всех остальных. Россия не потерпит русофобии ни в каком виде. Это уже принципиально.Теперь стоит обратить внимание на пятую колонну, которая попыталась восстать против специальной военной операции, но была быстро остановлена и спешно перебазировалась за рубеж на первом этапе. И особенно на шестую колонну, которая ранее успешно мимикрировала долгие годы, выражая Путину формальную лояльность.

Пятая колонна либералов еще с Первой чеченской компании однозначно встала на сторону Анти-России. Ненавистью к России полны речи и заявления большинства российских оппозиционных либеральных деятелей. Многие из них сбежали из России еще раньше, осев кто в США, кто в Европе, кто в Израиле, а кто и в Киеве. Причем Киев многие выбирали осознано – как оплот Анти-России, то есть свою идеологическую вотчину. И конечно, они не замечали процветающего там украинского нацизма – с ним их примеряла общая русофобия. Многие из российских либералов пятой колонны и сами становились нацистами или по крайней мере их апологетами.

Сегодня в России пятая колонна находится в подполье и действует исподтишка, имея представителей во власти и СМИ. В целом ее интересы и ценности совпадают с Вашингтоном, ЦРУ, Пентагоном, блоком НАТО и Киевом, которых они и обслуживают. То есть это чистый враг. А что с врагом делают в военных условиях, лишний раз напоминать не требуется.

Гораздо сложнее обстоит с шестой колонной. Сегодня именно она в центре внимания. К ней принадлежат те, кого называют «системными либералами» -олигархи, политики, чиновники и деятели культуры, разделяющие либеральную идеологию (монетаризм, долларовый империализм, currency board, космополитизм, ЛГБТ+, трансгендеры, глобализация, цифровизация и т.д.), но при этом не выступающие против Путина открыто.

Сегодня они оказались в трудном положении – между молотом и наковальней. Именно против шестой колонны Запад ввел серьезные экономические санкции, отобрал их яхты и дворцы, заморозил банковские счета и описал недвижимость. Цель была одна: заставить их свергнуть Путина. Но это невозможно и это самоубийство.

И шестая колонна растерялась – от нее Запад требовал невозможного. Поэтому им надо либо бежать и бороться с Путиным извне (как это сделал Чубайс и ряд других знаковых фигур российского олигархата). Либо солидаризоваться со специальной военной операцией, но это перечеркнет их позиции на Западе и лишит награбленного. И вот что важно: они не могут больше оставаться либералами – даже системными, так как либерализм сегодня в глобальном масштабе слился с русофобией, стал версией нацизма. А нельзя быть нацистом и вести одновременно с ним борьбу, требующую колоссальных жертв.

Получается либо Россия, либо либерализм.

Если системные либералы (шестая колонна) хотят оставаться системными, им необходимо перестать быть либералами. Либерализм сегодня равен нацизму, а Россия начала беспрецедентную операцию по денацификации. Следовательно, системные либералы должны пройти денацификацию (делиберализацию) сами, чтобы не выводить этот процесс на государственный уровень.

Многие бывшие либералы 90-х уже так и поступили еще на предыдущих стадиях, сделав свой выбор – между Россией с традиционными ценностями и Западом с либерал-нацистскими ценностями они выбрали Россию и Традицию. И замечательно. К таким никаких вопросов. Если, конечно, они искренни глубинно, а не пытаются доказать свой патриотизм, внезапно сменив риторику и организовав соответствующую пиар-компанию во всех СМИ.

Неверно было бы обращать – как испанских евреев в католичество – системных либералов в патриотизм насильно. Это вопрос идеологии и свободы совести. И здесь насилие даст лишь обратный эффект. Но в элите общества в столь напряженное и решающее время должны быть те, кто полностью разделяет интересы и ценности страны, ведущей онтологическую войну с большим противником – за интересы и ценности

Поэтому если шестая колонна выбирает России, она не может больше называться «системными либералами», это все равно, что быть «системными нацистами».

Наша победа зависит не только от героических действий нашей армии. Она зависит от того, насколько глубоко и полно Россия станет Россией. Сегодня обращение к Русской Идее не прихоть власти.

Вспомним, коммунисты устами Сталина в трудной критической ситуации обращались к русскому народу, к Церкви и нашей героической истории.

Люди и в России и на Украине вопреки системным либералам и их альтер-эго - неонацистам ждут от Москвы настоящих слов. Истинной речи. Искреннего обращения к глубинам народного бытия. Пора сказать – эта специальная военная операция относится к разряду священных.

Сегодня снова русский солдат и русский гражданин в тылу, русский сын и русская мать, русский поп и русский поэт решают судьбу человечества.

Россия в смертельной схватке с Анти-Россией выступает как цивилизация Света. Это и есть наши интересы и ценности. Мы несем миру Свет, тихий, но негасимый невечерний русский Свет.

Александр Дугин, лидер Международного евразийского движения, главный редактор портала Катехон.