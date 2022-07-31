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Депутат Госдумы Иван Демченко: обращения граждан помогают совершенствовать законодательную систему в целом

Помощь отдельным категориям граждан оказывается в РФ согласно перечню законов и регламентов. Нормативный документ может быть изменен в зависимости от разных обстоятельств. 
Для семьи из Анапы в жаркие дни стала актуальной проблема передвижения по платным дорогам, как и для многих туристов из России, стремящихся на курорты Черноморского побережья на отдых или лечение. 
В семье воспитывается ребенок-инвалид и вопрос экономии средств для родителей стоит остро.
Для решения проблемы анапчане обратились в приемную депутата Госдумы Ивана Демченко с законодательной инициативой. Предлагается отменить плату за передвижение транспортных средств инвалидов или компенсировать расходы граждан. 
- Программа «Доступная среда» должна быть действенной мерой поддержки. Необходимо изучить вопрос с профильными комитетами и выработать концепцию помощи в части затрат на использование платных дорог инвалидами и их семьями. Уверен, инициатива будет поддержана «Единой Россией», - отметил депутат Госдумы.
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