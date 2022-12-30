Это важно знать: какие доходы учитываются и а какие не входят в расчет при оценке нуждаемости семьи!

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Специально для вас подготовили карточки, где перечислены основные доходы, которые учитываются при оценке выплат единого пособия с 2023 года.

Оно будет назначаться уже с 1 января. Заявление на его получение смогут подать родители, усыновители или опекуны детей до 17 лет и беременные женщины.

- Как прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко, размер пособия составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума по региону. Максимум в среднем по России. Если говорить про предварительные цифры, то речь идет о 16 тысячах рублей в месяц.

Отмечается, что данную информацию очень важно донести до широкой родительской общественности, чтобы помочь лучше разобраться в новых мерах поддержки, резюмировал Иван Демченко.

Принять участие в опросе можно по ссылкам:

https://t.me/demchenkoteam/726

https://vk.com/wall-138408650_671

https://vk.com/wall-205655417_205

https://ok.ru/deputat.demchenko/topic/155889351785967

https://ok.ru/deputat.demchenko/topic/155889356635631