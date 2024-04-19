Иван Демченко: Открытый разговор с избирателями - залог высокого авторитета депутата любого уровня...

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Вместе с избирателями депутат Госдумы Иван Демченко подвел итоги прошедшей недели и обсудил ключевые общественно-политические события как внутри страны, так и международной повестки.

"Беспрецедентное по масштабам наводнение в Оренбуржье пошло на спад, но большая вода пришла в соседние Курганскую и Тюменскую области. Только в Оренбургской области в зоне бедствия оказались почти четыре тысячи домов, в том числе многоквартирные. Общий ущерб предстоит только оценить, но уже понятно, что он составляет десятки миллиардов рублей. Здесь важно, что регионы не оставили один на один с проблемой, по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина создана правительственная комиссия по предотвращению и ликвидации последствий паводков. Местные власти также пошли навстречу людям и удвоили размер выплат пострадавшим.

Весь мир с напряжением следил за эскалацией конфликта на Ближнем Востоке – в ночь на 14 апреля по территории Израиля было запущено большое количество ракет и беспилотников. Иран назвал данную атаку ответом на ракетные удары по ряду его объектов в регионе, в том числе зданию консульского отдела посольства страны в Дамаске. Россия, в отличие от коллективного Запада, решительно осудила удар по иранской консульской миссии, нарушающий фундаментальные международные ограничения. Неразрешенные многочисленные политические кризисы на Ближнем Востоке, прежде всего в зоне палестино-израильского конфликта, постоянно подогреваются западными политиками, в том числе их безответственными провокационными действиями и заявлениями. Все международное сообщество должно приложить усилия для их разрешения дипломатическими средствами и конструктивным диалогом.

На стратегической сессии о развитии экономики Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин обозначил основные направления для достижения поставленной Президентом цели – к 2030 году войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности. Озвученные Правительством конкретные механизмы достижения этой цели – рост инвестиций в капиталоемкие отрасли, прежде всего промышленного и технологического суверенитета, трансформация рынка труда с повышением его производительности, развитие реального сектора экономики – подтверждают, что эта задача может быть выполнена. Несмотря на тысячи санкций, введенных против нашей страны, российская экономика демонстрирует не просто устойчивость, а уверенный рост. Полагаю, он сохранится и на ближайшие годы.

Предлагаю избирателям также обсудить основные политические новости минувшей недели, поделившись своим мнением о событиях, которые определят жизнь России и всего мира на годы вперед." - отметил депутат Госдумы Иван Демченко.