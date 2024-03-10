Новая законодательная инициатива

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Начисленные за время нахождения на фронте проценты по кредитам участников СВО должны списываться, а если они уже были уплачены, сумма пойдет на погашение основного кредита. С такой инициативой по поручению Президента Владимира Владимировича Путина выступило правительство России.

Об этом рассказал депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с избирателями в рамках региональной недели.

Кроме того, предусмотрена отсрочка платежей по потребительским займам, а поправки коснутся не только непосредственных участников СВО, но и их ближайших родственников.

"Считаю поправки актуальными и важными для поддержки наших защитников. Известно, что порой банки игнорировали введенные поправки и продолжали начислять участникам СВО проценты по кредитам. Такие случаи ни в коем случае не должны повторяться, нашим бойцам нужно быть уверенным – их социальные гарантии будут четко соблюдаться. Именно на это нацелены вносимые поправки", - отметил представляющий в Государственной Думе Краснодарский край депутат Иван Демченко.

Он подчеркнул, что исполнительная и законодательная власти в России продолжают комплексную работу по совершенствованию механизмов социальной защиты участников специальной военной операции и их семей. По инициативе Президента РФ этому направлению уделяется особое внимание, в том числе при прямом взаимодействии с самими бойцами.