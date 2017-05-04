В Новороссийске прокуратура ведёт проверку по факту гибели 68 дельфинов

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В ходе проведения плановой проверки соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов природоохранной прокуратурой вскрыты факты гибели 68 особей дельфинов, обнаруженных в период с 1 апреля по настоящее время в акватории Черного моря, в границах Новороссийска.

С учетом установленных обстоятельств природоохранной прокуратурой инициировано осуществление государственными органами соответствующих контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выяснение причин смерти морских млекопитающих, в том числе проведение лабораторных исследований проб морской воды и тел объектов животного мира.

Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль.

Источник: Прокуратура Краснодарского края