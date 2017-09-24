"Черноморец" наконец-то забил и выиграл

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"Ни шагу назад, отступать некуда, нам нужна сегодня победа!!!" - такой баннер растянули на своем секторы фанаты Южной трибуны. Этот лозунг, как никогда верно отражал чаяния тех болельщиков, которые пришли в этот дождливый вечер поддержать свою команду. "Черноморец" не выигрывал целых четыре тура подряд, потерпев в этих матчах три поражения и однажды сыграв вничью.

Команда опустилась в нижнюю часть турнирной таблицы, а самое главное, никак не могла забить гол. Анатолий Морозов, которому доверили руководить командой в первое время после отставки Эдуарда Саркисова, стартовый состав немного перетасовал. С первых минут на поле вышли Кирилл Кочубей, Дмитрий Бакай и Артур Григорян. Быстро восстановился от травмы капитан команды Алексей Кузнецов, а на левый фланг обороны Анатолий Морозов решил выпустить не Владислава Фулгу, а Владимира Риделя. Ростовские армейцы, в предыдущем туре крупно уступившие в Нальчике тоже стартовый состав изменили. Моментов в первом тайме было крайне мало. "Черноморец" заработал семь угловых, но лишь после седьмого мог забить. Иван Юдин непостижимым образом головой не попал в створ ворот из пределов вратарской. Первый тайм уже катился к своему завершению, как вдруг начудил у своих ворот центральный защитник гостей Рустем Халиуллин. Армеец заигрался, Альберт Прус перехватил у него мяч и выскочил бы один на один с Ростиславом Солдатенко, если бы Рустем Халиуллин не схватил нашего нападающего за плечо. У защитника СКА уже было предупреждение, но арбитр расценил момент, как фол последней надежды и оборонец ростовчан увидел перед собой карточку красного цвета. Гости остались в меньшинстве на второй тайм и окопались на своей половине поля, явно давай понять хозяевам, что собираются играть на контратаках. "Черноморец" безраздельно владел территориальным преимуществом, но армейцы неплохо защищались вплоть до 60-ой минуты. Очередной навес справа Станислава Резникова, казалось, получился слишком сильным, но Дмитрий Бакай оказался в том месте, куда мяч приземлился и скинул его Артуру Григоряну. Нападающий "Черноморца" успел мяч принять и вторым касанием пробил точно в "девятку" ворот Ростислава Солдатенко. Молодой голкипер на удар среагировал, но отбить мяч не успел, 1:0. Безголевая засуха "Черноморца" в первенстве России текущего сезона, составлявшая 439 минут, прервалась на 60-ой минуте второго тайма 10-ого тура. Забив гол, "Черноморец" продолжил атаковать, но довольно быстро пропустил опасную атаку гостей, и только своевременный прыжок в ноги Денису Васенину Максима Швагирева спас хозяев поля от неприятностей. На 70-ой минуте главный тренер армейцев Михаил Куприянов произвел сразу три замены и перешел на игру в три защитника в надежде спасти игру. И свой шанс армейцы заработали на 75-ой минуте, когда после штрафного, когда Сергей Шумилин выиграл борьбу в воздухе и сбросил мяч к вратарской Максима Швагирева. Вратарь "Черноморца" снова оказался на высоте, бросившись в ноги капитану армейцев Николаю Казаченко и отбив мяч руками. А через несколько минут новороссийцы забили второй гол, сняв вопросы о победителе этой игры. Артур Григорян сумел выткнуть мяч из-под ног Абумуслима Богатырева на Артура Миносяна. Хавбек "Черноморца" мог бить сам, но предпочел тонкую передачу во фланг, на ход, врывавшемуся в штрафную Станиславу Резникову. Точный удар защитника новороссийцев в ближний угол застал врасплох молодого вратаря СКА Ростислава Солдатенко, и на табло зажглась двойка под названием "Черноморец", 2:0. Станислав Резников же забил первый гол за команду в своей карьере. В оставшиеся до окончания матча минуты "Черноморец" умело оборонялся, армейцы, несмотря ни на что, продолжали атаковать, но голов в этой встрече больше не было. Новороссийская команда одержала первую победу за последние пять матчей, но на месте в турнирной таблице это никак не сказалось.

Источник: ФК "Черноморец"