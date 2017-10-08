Борис Титов: Количество желающих открыть свое дело в России неумолимо падает (ВЦИОМ, 2017 год)

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Такое заявление сделал лидер партии РОСТА Борис Титов в фейсбуке на своей странице.

"Таково отношение населения к предпринимательству в нашей стране, что неудивительно...

Состояние делового климата не улучшается. И у многих возникает вопрос: почему, если мы столько делаем, получается так мало? Мы снижаем регулирование, создаем институты развития, совершенствуем законодательство…но все как-то не складывается. Почему? Да потому что, какие бы ни были риски, для предпринимателя важна еще и доходность. Высокие процентные ставки по кредитам, тарифы, налоговая система, спрос на внутреннем рынке – все это указываете на неопределенность экономической ситуации. Бизнес не понимает что будет дальше. И не помогут ни низкая инфляция, ни сбалансированный бюджет, ни макроэкономическая стабильность. Мы же сами не верим в свою экономику, но хотим, чтобы к нам толпой шли инвесторы, том числе и иностранные. Не выйдет из тени «гаражная экономика», не увидим мы взрывного роста производительности труда, если не создадим условий для бизнеса. Дешевые долгосрочные кредиты (макроэкономика), помощь государства (микроэкономика), институциональная реформа (реформа судов, снижение административного давления, изменение налоговой системы) – вот что нужно. И самое главное – правильное управление. Нужно создать «Delivery Unit» - штаб реформ на основе новых технологий управления. И все необходимые средства для этого у нас – страны – есть."