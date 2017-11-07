Россияне ждут очередного ослабления рубля

/Тема дня/

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ ) представляет данные опроса о том, сколько, по прогнозам россиян, будет стоить доллар в перспективе трех месяцев/года, а также в чем граждане хранят свои сбережения.

На протяжении полугода в обществе фиксируются ожидания негативного сценария событий в отношении поведения курса рубля к доллару. Согласно последним данным, в 3-х месячной перспективе ожидается, что за доллар будут давать 63 руб. (среднее значение по ответам респондентов, давших конкретный прогноз, - 61%), через год – 64 руб. (по ответам 49%). Данные прогнозы респонденты давали на фоне официального курса на уровне 58 рублей за доллар.

Интерес к ситуации на валютном рынке в октябре 2017 г. заметно выше, чем был год-два назад: за изменением курса американской валюты сегодня следят 58% граждан (в октябре 2016. г. – 43%, в октябре 2015 г. – 50%), в т.ч. 18% - регулярно (среди мужчин, москвичей и петербуржцев – по 23%), 40% - время от времени.

Результаты опросов также показывают, что в текущем году сложились более благоприятные условия для накопления сбережений. Так, в октябре с.г. о том, что у них нет сбережений, сообщили 32% россиян, в аналогичные периоды 2015, 2016 гг. – 43% и 39% соответственно, в 2009 г. – 66%. Основной валютой для хранения накоплений остается рубль – 65% респондентов сказали, что держат деньги в национальной валюте. Сбережения в долларах есть у 5%, в евро – у 4% (среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга соответствующие доли составляют 13% и 11%), в других валютах – у 1%.

Источник: ВЦИОМ