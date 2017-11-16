Владимир Синяговский: К благоустройству территории будут предъявляться единые требования

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16 ноября на пленарном заседании Государственной Думы в первом чтении был принят проект федерального закона, уточняющего полномочия в сфере благоустройства территории муниципальных образований.

Депутат В.И. Синяговский – один из авторов законопроекта – комментируя его журналистам, сказал: «Вопрос благоустройства территорий муниципальных образований является для партии Единая Россия одним из ключевых.Этим обусловлено создание приоритетного партийного проекта Городская среда, призванного повысить удовлетворенность жителей качеством того пространства, которое окружает их в повседневной жизни. Сегодня по данному направлению Единой Россией уже много сделано. И принятый нами законопроект является логичным продолжением работы по благоустройству дворов и созданию комфортной городской среды. В этой связи хочется особо подчеркнуть тот положительный факт, что данный законопроект поддерживают все фракции. Это говорит о его несомненной значимости».

Законопроектом предлагается наделить Правительство Российской Федерации полномочиями по утверждению единых требований к правилам благоустройства муниципальных образований, в том числе по установлению правил определения границ прилегающих территорий.

Вместе с тем парламентарий отметил: «К вопросам местного значения городского поселения, городского округа и внутригородского района относится утверждение в соответствии с этими требованиями правил благоустройства соответствующих территорий. В том числе на местах определяются требования по содержанию зданий, порядка участия собственников зданий в благоустройстве прилегающих территорий.

Особо хочу заострить внимание на том, что надо учиться сохранять, бережно относиться к той инфраструктуре, которую создают местные власти. Ведь нередки случаи, когда, например, обустроенная с соблюдением всех правил детская площадка уже через год нуждается в капитальном ремонте».

Еще один аспект, на котором остановился депутат, – это своевременность выделения средств на цели благоустройства территории муниципальных образований. В.И.Синяговский выразил надежду, что при рассмотрении во втором чтении законопроекта о бюджете на 2018 год это направление средств будет одобрено депутатами.

«Как человек, имеющий опыт руководства администрацией крупного города, я уверен, что вводимые нормы будут способствовать созданию и поддержанию порядка и красоты на территориях наших городов и сел», – заключил Владимир Синяговский.