Климатолог: климатическая система раскачена

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С 2018 года начинается десятилетний цикл похолодания.

Десятилетний цикл похолодания начнется с этого года. Суровые зимы на юге России в последние несколько лет являются признаками климатических изменений, рассказал председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов. Продолжительность ледостава на Каспии и Азове в суровые зимы 2007 и 2012 годов достигала 50-80 дней. Лед на Нижнем Дону и в Таганрогском заливе теперь держится с декабря до начала марта, хотя в прежние годы он сковывал реку только в самом холодном месяце — феврале. Кроме того, по словам академика, отмечаются и необычно прохладные весенние месяцы. Впрочем, глобального потепления тоже никто не отменял, рассказал в эфире радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

«Это разные эффекты. Есть глобальное потепление. Оно вызвано прежде всего выбросами человеком СО2 и других парниковых газов. И оно идёт само по себе. Наряду с этим, есть масса естественных вариаций, вызванных океанскими вариациями. То есть, солнце мы знаем лучше, чем океанские вариации. Вполне возможно, то, о чём говорит уважаемый академик, это проявление тихоокеанских вариаций на масштабе десятилетия в данном регионе. То, что он далеко от океана - это не страшно. Хорошо известные 60-летние вариации в северной части Атлантического океана, он добивает до Урала. Надо признаться, мы, а это океанологи и климатологи, вариации знаем плохо. Это те или иные естественные циклы. Хотя есть мнение, что это вещь иррегулярная - это не чётко в синус, а как-бы то в плюс, то в минус. Они все имеют период от несколько лет до нескольких десятилетий. И на масштабе столетий они всё равно то в плюс, то в минус, и у нас чистым остаётся глобальное потепление. Более 90% энергии климатических систем сосредоточено в океане. Само глобальное потепление - это потепление верхних слоёв всех океанов, а атмосфера - это такое некое подвижное приложение. Мы живём в этом приложении, и нам не всегда хорошо в этом. Грубо говоря, климатическая система раскачена. Сдвинуть климатическую систему человек сильно не сможет, но если только на 1 или 2 градуса, раскачать её можно достаточно сильно, поэтому у нас раскачка проявляется во всём: и в том, что у нас чаще Новый год без снега, чаще перепады температуры. То, что мы сейчас видим - это волна жары, и хорошо, что она пришлась на декабрь, а если бы она была в июле, то было бы гораздо хуже: лесные пожары и много всего. Но, к сожалению, надо признать, что естественные вариации, о чём говорит академик, это будет накладываться одно на другое. Это означает, что зима будет, например, на юге России, то очень тёплая, то очень холодная. У нас будет меньше нормальных зим и в Москве, и на юге России, а больше будет аномальных. В среднем сдвиг в сторону тепла. Сейчас главная геофизическая обсерватория ведёт очень активные исследования, чтобы рассчитать не среднюю температуру декабря в Москве в 2030 годы, а какой будет набор зим к этому году. Это новое поколение климатического прогноза, где не просто говорится, что декабрь в Москве в 2030 годы будет на 4 градуса теплее, чем в 1990-1999 годы, а будет расчёт. Например, в 2030-е годы у нас будет один очень холодный декабрь, два нормальных декабря, два тёплых, один жаркий, один сверх жаркий и ещё один декабрь будет аномально жаркий, и всё это будет сказано на сколько градусов. Городские службы и все мы должны понимать, что раз в 10 лет будет просто ужасно, два раза в 10 лет будет плохо, а всё остальное будет более, менее приемлемо. Это выход на страховые механизмы, на иные механизмы, чтобы приспособиться ко всему этому. Такая информация - это пища для страхования. Это когда страховая компания понимает, ну например, на Ямале, в июне или в июле, какая будет температура, и насколько большой ущерб будет нести газодобыча. А если это всё будет застраховано, то страховой агент понимает, что за 10 лет они один раз выплатят много, два раза они выплатят прилично, а 7 лет они выплачивать не будут, потому что погодные условия будут в пределах небольшого ущерба, а может и вообще без ущерба. И если это будет так, то у нас будет цена вопроса. А когда она есть у нас, то мы будем уже понимать - нам принудительно снижать выбросы парниковых газов или не нужно этого делать», - рассказал климатолог.

Источник: https://ria.ru/radio/