В Госдуму внесен законопроект депутатов от фракции «Единая Россия» о блокировке сведений в интернете, порочащих честь и достоинство

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Принятие проекта закона будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации в интернете.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Грибов.

Как указывается в законопроекте, в течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к сведениям, порочащим честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, судебный пристав-исполнитель направляет такое постановление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.



Как говорится в пояснительной записке к документу, в соответствии с российским законодательством гражданин вправе через суд требовать удаления и опровержения размещенной в интернете информации, порочащей его честь, достоинство или деловую репутацию.

При этом, подчеркивают авторы законопроекта, применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение судебного решения не освобождает его от обязанности совершить предусмотренное решением суда действие, то есть, удалить эту информацию.

«Между тем, специфика распространения информации в сети «Интернет» требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту», — отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим внесенным законопроектом предлагается предусмотреть особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

«В частности, в случае, когда лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в сети «Интернет» сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица, не приняло меры для пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем их удаления, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к доступным в сети «Интернет» сведениям, порочащим честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица», — говорится в законопроекте.