Свои правила похудения, или как не сбиться с пути истинного

/Тема дня/

1. Дома всегда! Должна быть разная еда!!!

Ты захотела покушать, открыла холодильник, а там «валом» всякой еды! С той, лишь поправкой, что еда должна быть правильная!!!

2. Еда должна быть готова к употреблению.

Зашла на кухню, а там все уже готово к употреблению. Фрукты/овощи мытые лежат себе, ждут, когда ты съешь их, или салатик настрогаешь.

3. Ешь проще …

Пока готовится «фондю из краба в лимонно-сладком соусе» по рецепту ПП - можно сожрать слона, торт и две булочки с маком по рецепту мамы.

4. Меню на неделю.

Когда знаешь, что делать, все на много проще.

5. Список в магазин.

Это реально работает.

6. В магазин надо идти сытым.

Тогда работает пункт № 5!

7. Сначала накорми себя, а потом уже всех страждущих.

Прежде, чем приступить к приготовлению мяса «аля-франсе» для супруга своего и пончиков сахарных для чад любимых – съешь чашку салата сама. И будет дух твой крепок, а воля непоколебима.

Всем привет! Я Vesenika.