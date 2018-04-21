Свои правила похудения, или как не сбиться с пути истинного
1. Дома всегда! Должна быть разная еда!!!
Ты захотела покушать, открыла холодильник, а там «валом» всякой еды! С той, лишь поправкой, что еда должна быть правильная!!!
2. Еда должна быть готова к употреблению.
Зашла на кухню, а там все уже готово к употреблению. Фрукты/овощи мытые лежат себе, ждут, когда ты съешь их, или салатик настрогаешь.
3. Ешь проще …
Пока готовится «фондю из краба в лимонно-сладком соусе» по рецепту ПП - можно сожрать слона, торт и две булочки с маком по рецепту мамы.
4. Меню на неделю.
Когда знаешь, что делать, все на много проще.
5. Список в магазин.
Это реально работает.
6. В магазин надо идти сытым.
Тогда работает пункт № 5!
7. Сначала накорми себя, а потом уже всех страждущих.
Прежде, чем приступить к приготовлению мяса «аля-франсе» для супруга своего и пончиков сахарных для чад любимых – съешь чашку салата сама. И будет дух твой крепок, а воля непоколебима.
Всем привет! Я Vesenika.