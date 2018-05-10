На Кубани дефицит медиков

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12 мая наша страна отпразднует Международный день медицинской сестры. Аналитики компании HeadHunter изучили вакансии и резюме, размещенные на портале hh.ru, чтобы выяснить, какие специалисты сферы «Медицина/Фармацевтика» сейчас особенно востребованы на рынке труда Кубани.

Спрос на медицинских работников в первом квартале 2018 года в Краснодарском крае увеличился почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество вакансий в данной отрасли составляет 5% от общего числа предложений, размещенных на портале. При этом, hh.индекс, который показывает количество резюме на одну вакансию и отражает уровень конкуренции среди соискателей, равен 1.5, что говорит о дефиците специалистов на территории. Самый высокий спрос на медиков сейчас в Краснодаре, Сочи, Адлере и Новороссийске.

Больше других востребованы лечащие врачи (38%), младший и средний медперсонал (28%) и специалисты по клиническим исследованиям (25%). А вот меньше всего вакансий в этой области для психологов, дефектологов и логопедов.

Самые высокие зарплатные предложения для врачей-стоматологов различных специализаций – до 150 000 рублей в месяц. Что касается среднего медперсонала, то операционная медсестра/медбрат может зарабатывать от 50 000 рублей в месяц, а массажист – от 25 000 рублей.

Традиционно, среди соискателей в сфере «Медицина/Фармацевтика» 72% – женщины. Преобладающее число кандидатов в этой области в возрасте от 25 до 36 лет, с опытом работы по специальности от 3 до 6 лет.

Источник: https://krasnodar.hh.ru