Движение тяжеловесного транспорта по автодорогам края ограничат с июня по август

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Соответствующий приказ по поручению Вениамина Кондратьева подготовили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В летний период, когда температура воздуха на Кубани уже в июне начинает резко повышаться, традиционно вводится ограничение движения большегрузов. Так, с 1 июня по 31 августа будет ограничено передвижение тяжеловесного транспорта по автодорогам регионального или межмуниципального значения. Запрет будет действовать с 9.00 до 21.00 при повышении температуры выше 32 градусов.

Как прокомментировал губернатор журналистам РИА Новости, делается это для сохранности дорожного полотна. Асфальтобетонное покрытие из-за жары становится пластичным и не выдерживает нагрузок.

– Чтобы уменьшить вред, наносимый дорогам, и не допустить их разрушения, мы вводим соответствующие ограничения. В целом мера будет способствовать безаварийному движению транспорта и улучшению пропускной способности дорог на территории Кубани, что особенно важно в летний период, когда увеличивается нагрузка из-за притока туристов, – отметил Вениамин Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края