Почти четверть путешественников боится летать или попасть в аварию по пути к месту отдыха

/Транспорт/

«Какой у вас главный страх перед отпуском?», спросил сервис Туту.ру у путешественников.

В опросе приняли участие более 3 тысяч человек. Самым популярным страхом оказалась аэрофобия. 23% опрошенных признались, что больше всего боятся летать или попасть в аварию по пути к месту отдыха.

18% боятся, что им не хватит денег, которые взяли с собой в путешествие. Столько же проголосовали за вариант «боюсь серьезно заболеть или получить травму в отпуске».

Не выключенный дома утюг или оставленные проездные документы (билеты, паспорт) страшат 14% туристов. 10% перед поездкой опасаются, что страна, город или отель не оправдают их ожиданий. 7% волнуются, что в поездке у них украдут деньги или ценные вещи. У 6% опрошенных главный страх — получить сломанный чемодан в аэропорту или вовсе его не получить.

Меньше всего (4% респондентов) тревожит возможная встреча с местными жуликами в стране, где планируется отпуск.

Данные опроса:

- 23% боятся летать или попасть в аварию по пути к месту отдыха;

- 18% боятся, что им не хватит денег, которые они взяли с собой в путешествие;

- 18% боятся серьезно заболеть или получить травму в отпуске;

- 14% боятся забыть выключить утюг, оставить дома паспорт или проездные билеты;

- 10% опасаются, что страна, город или отель не оправдают их ожиданий;

- 7% боятся, что в поездке украдут деньги или ценные вещи

- 6% боятся, что сотрудники аэропорта потеряют чемодан или сломают его;

- 4% боятся встретиться с местными жуликами.

В конце лета Туту.ру спрашивал путешественников, где они в этом году провели свой отпуск или планируют его провести. Треть опрошенных ответила, что в свой отпуск они никуда не уезжали, а провели его в городе или на даче. 24% респондентов съездили за границу, а 15% — на российские курорты. Отправились в походы по родной стране или в гости 13% опрошенных. Четверть опрошенных посетовала, что в этом году работают без отпуска.

Источник: Tutu.ru