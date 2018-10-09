Погрузка на Северо-Кавказской железной дороге выросла

/Транспорт/

По оперативной информации, объем погрузки на Северо-Кавказской железной дороге в январе-сентябре 2018 года составил 55,5 млн тонн, что на 6,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

За 9 месяцев погружено 16,2 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+6,4%), 8,7 млн тонн каменного угля (+7%), 5 млн тонн черных металлов (+280,9%), 1,9 млн тонн минеральных удобрений (+7,2%).

Грузооборот по итогам 9 месяцев, по оперативным данным, составил на СКЖД около 85 млрд тонно-км.

В сентябре 2018 года объем погрузки на Северо-Кавказской магистрали составил 6,6 млн тонн, что на 0,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В минувшем месяце было погружено 1,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+9,4%), 697,3 тыс. тонн черных металлов (+135,5%), 42,3 тыс.тонн кокса (+667,9%).

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги