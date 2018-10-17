Отрасль грузоперевозок становится более предсказуемой, прозрачной и цивилизованной 

/Транспорт/

В текущем году рост российского рынка автомобильных перевозок сборных грузов, наметившийся еще в 2016 году, продолжился.

Как отмечают в ТК «Байкал Сервис», эту тенденцию определяет интенсификация перевозок между промышленно развитыми регионами, к которым, в частности, можно отнести Уральский федеральный округ.

«Мы наблюдаем постепенный переход отправителей с FTL (доставка отдельными еврофурами) на LTL (перевозки сборного груза), а также увеличение отправок грузов со стороны физлиц, — сообщил генеральный менеджер по стратегическому развитию транспортной компании «Байкал Сервис» Андрей Хрюкин.

Другой особенностью текущего года, по его словам, является дальнейшая консолидация рынка грузоперевозок.

«За счет предпринимаемых государством мер, направленных на упорядочивание отрасли, с рынка постепенно уходят микро и мини игроки. Сложный период переживает и ряд крупных компаний. В то же время отрасль становится более предсказуемой, прозрачной и цивилизованной», — отмечает Андрей Хрюкин.

Ведущие игроки рынка занимаются активной модернизацией и цифровизацией существующих производственных процессов.

«Развитие IT-сервисов, автоматизация процесса складской обработки груза, введение штрихкодирования позволило втрое увеличить скорость обработки грузов и улучшить качество, сократив долю пересорта и порчи до менее 0,001%», — пояснил на примере ТК «Байкал Сервис» Андрей Хрюкин.

Исаев Артем