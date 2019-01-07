В Новороссийске случилось ДТП

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6 января 2019 года. в 9ч.20м. водитель, управляя автомобилем ХЭНДЕ двигаясь по ул. Героев Десантников со стороны ул. Малоземельской в сторону пр-т Дзержинского в районе ул. Героев Десантников дома 14, допустил наезд на пешехода 1940г.р., который переходил проезжую часть в не установленном для этого месте.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в ГБ№1 г. Новороссийска.

С каждым днем возрастает интенсивность движения, и пешеходам следует быть более внимательными на дорогах. Тем не менее, практически ежедневно происходят ДТП, в которых пешеходы оказываются под колесами при попытке пересечь проезжую часть в неустановленном месте.

Дети-пешеходы требуют особого внимания, у них отсутствует ощущение опасности вблизи проезжей части, как правило, они рассеяны и отвлечены при прогулке по улице. В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» еще раз напоминаем, что родители должны ежедневно разъяснять им простые правила поведения на дороге и своим примером показывать, как следует переходить проезжую часть, каждый раз при приближении к дороге акцентировать внимание ребенка на возможной опасности, комментировать все действия, которые необходимо выполнить, чтобы безопасно перейти улицу. Желательно, чтобы родители прошли с ребенком все маршруты, по которым он будет передвигаться самостоятельно: от дома до школы, от дома к приятелю, бабушке и т.д.

Уважаемые пешеходы! Не отвлекайтесь при пересечении проезжей части на телефонные звонки и смс, будьте внимательны и собраны, на дороге нет места суете и спешке. Помните, что за рулем транспортных средств тоже люди, не надейтесь на молниеносную реакцию водителя, порой он не ожидает появления пешеходов там, где их быть не должно, не забывайте, что автомашина не может остановиться мгновенно. Берегите себя! Знайте: сэкономленная минута может стоить жизни.

Источник: отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск