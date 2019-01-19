«Космическую» почтовую карточку можно будет погасить на Байконуре

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16 января в рамках серии «Покорение космоса» в почтовое обращение вышла карточка с оригинальной маркой в честь 50-летия первой в мире стыковки космических кораблей, выполненной советскими аппаратами «Союз-4» и «Союз-5». Приобрести ее можно в отделениях Почты России.

В художественном оформлении почтовой карточки и марки используется изображение ракеты-носителя, запускаемой в космическое пространство, а также процесс стыковки пилотируемых кораблей, осуществленной в январе 1969 года экипажами космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5».

Карточка выпущена тиражом 14 тысяч экземпляров. Оттиск штемпеля гашения первого дня можно поставить в центральных отделениях Москвы и Байконура.

Космические корабли «Союз-4» и «Союз-5» состыковались 16 января 1969 года. В ходе стыковки космонавты Хрунов и Елисеев вышли в открытый космос из корабля «Союз-5» и перешли в корабль «Союз-4». Корабли «Союз-4» и «Союз-5» находились в состыкованном состоянии 4 часа 35 минут.