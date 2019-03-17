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Новое назначение в Байкал-Сервисе

В транспортной компании «Байкал-Сервис ТК» произошли структурные изменения.

«Мы усилили наше управленческое звено, консолидировав работу в области продаж и маркетинга, — отметил генеральный менеджер по стратегическому развитию ООО «Байкал-Сервис ТК» Андрей Хрюкин. – Объединили под единым руководством два соответствующих департамента с тем, чтобы успешно решать стоящие перед нами стратегические задачи, действовать слаженно и согласованно в интересах компании и наших клиентов». 
Новое подразделение возглавил заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Алексей Худов. 
«Как показывает практика, координация функций маркетинга и продаж – smarketing – это наиболее эффективная модель, которая будет способствовать лучшей коммуникации с клиентами и, как следствие, успешному развитию бизнес-партнерства», – прокомментировал Андрей Хрюкин.

Исаев Артем

Источник: предложи новость

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Категория: Новости / Транспорт

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