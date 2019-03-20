Дополнительные поезда дальнего сообщения назначены на майские праздники

/Транспорт/

Для обеспечения перевозок пассажиров в период майских праздничных дней Северо-Кавказским филиалом АО "Федеральная пассажирская компания" назначено 12 дополнительных поездов на 37 рейсов.

Они будут курсировать по следующим направлениям:

№162/161 Адлер – Москва, отправлением из Адлера 24 апреля, из Москвы – 26 апреля;

№534/533 Адлер – Москва, отправлением из Адлера 28 апреля, из Москвы – 1 мая;

№84Адлер – Москва, отправлением из Адлера 11 мая;

№126/125 Новороссийск – Москва, отправлением из Новороссийска 25 апреля, из Москвы – 27 апреля;

№482/481 Новороссийск – Москва, отправлением из Новороссийска 28 апреля, из Москвы – 30 апреля;

№204 Ростов – Кисловодск, отправлением из Ростова 30 апреля;

№655 Кисловодск – Ростов, отправлением из Кисловодска 5 мая;

№204/203 Ростов – Кисловодск, отправлением из Ростова 8 мая, из Кисловодска – 12 мая;

№682/681 Ростов – Имеретинский Курорт, отправлением из Ростова 30 апреля и 08 мая, из Имеретинского Курорта – 5 мая и 12 мая;

№692/691 Ростов – Имеретинский Курорт, отправлением из Ростова 30 апреля и 8 мая, из Имеретински Курорта – 5 мая и 12 мая;

№679/680 Владикавказ – Адлер, отправлением из Владикавказа 30 апреля и 10 мая, из Адлера – 1 мая и 11 мая;

№610/609 Имеретинский Курорт – Краснодар, отправлением из Имеретинского Курорта 29 и 30 апреля, 5,7,11,12 мая, из Краснодара – 30 апреля, 1,6,8,12,13 мая.

Билеты на дополнительные поезда уже сейчас можно приобрести в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания.