«Игра на повышение»: билеты на майские праздники

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Эксперты советуют россиянам торопиться с планированием отпуска на майские праздники. Уже в апреле перелеты в Сочи, Крым и в Европу на эти даты значительно подорожают.

Такой прогноз дает поисковик авиабилетов Skyscanner. По данным сервиса, цены вырастут на 20-25%.

Почти везде цены рассчитывают не люди, а роботы, и расчет цены всегда идет на повышение, рассказал в интервью радио Sputnik член Президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

«Лидер майских праздников – Россия: Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта. Уже море бронирований на черноморское побережье Краснодарского края и Крыма. На втором месте Турция. Дальше с большим отрывом идут Эмираты, дальнемагистральные направления, Таиланд, Вьетнам, Доминикана. Во всех авиакомпаниях, отелях работает динамическое ценообразование. Система, роботы сами считают количество запросов, если это количество превышает определенную планку – цена автоматически повышается. Билет Москва-Адлер на майские праздники в феврале стоит, например, 3 тысячи рублей, потом 4-6 тысяч, а 30 апреля – 15 тысяч рублей в одну сторону. Чуть меньше дорожает стоимость отелей. Расчет цены всегда идет на повышение. На высокие даты ждать горящих предложений не стоит. Если хотите дешево улететь – летите после 10 мая», – сказал Алексан Мкртчян.

Источник: https://ria.ru/radio/