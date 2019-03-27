/Транспорт/

Пассажиры отдают предпочтение электронным билетам

В феврале на Северо-Кавказской железной дороге через Интернет оформлено более 365 тыс. проездных документов в поезда дальнего следования, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля электронных билетов от общего количества всех проданных проездных документов в феврале текущего года составила 56%.

За два месяца 2019 года на СКЖД в поезда дальнего следования через Интернет оформлено более 720 тыс. билетов. Это на 28% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. Доля электронных билетов от общего количества всех проданных в январе – апреле проездных документов составила 55%.

Напомним, что помимо оформления электронного билета на официальном сайте ОАО «РЖД», приобрести проездной документ, также без взимания комиссии, можно и с помощью приложения «РЖД Пассажирам», где в том числе можно узнать расписание поездов, проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах, отслеживать свой бонусный счет. Пользователям доступны и некоторые дополнительные опции: навигация внутри зданий столичных вокзалов и показ объявлений об изменении расписания поездов.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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