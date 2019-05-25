В акции «Поезд БЕЗопасности» приняли участие более 500 школьников Юга России

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Северо-Кавказская железная дорога в рамках месячника «Безопасные каникулы» провела акцию «Поезд БЕЗопасности».

Специальный брендированный железнодорожный состав с агитационной бригадой проследовал по пяти крупным станциям магистрали, включая Ростов-Главный, Краснодар-1, Минеральные Воды, Гудермес и Махачкалу.

На платформах этих вокзалов для школьников 7–9 классов провели квест на тему безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Участники прошли пять испытаний на станциях «Познавательная», «Игровая», «Узловая», «Внимательная» и «Безопасная».

Кроме того, команды выполняли домашнее задание – снимали видеоролик о правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Ролики выкладывались на специально созданной странице в социальной сети Инстаграм, а победителя выявляли по числу отметок «Нравится» под каждым видео.

В общей сложности в познавательных соревнованиях акции «Поезд БЕЗопасности» приняли участие более 550 школьников из 14 учебных заведений Юга России.

Уже подведены итоги общего зачета среди команд всех пяти регионов. Первое и второе место заняли команды из Махачкалы: «Фантазёры» (8 «а» класс гимназии №51) и «Незабудка» (8 «б» класс гимназии №51), а третье место – команда «Казаки» из Минеральных Вод (лицей №103). Победители получат ценные призы.

Помимо квеста агитационная бригада «Поезда БЕЗопасности» провела акции на железнодорожных переездах, расположенных вблизи станций. Артисты в образах ангелов напоминали водителям правила пересечения переездов, а также раздавали яблоки и памятки с правилами пересечения переездов.

Отметим, что месячник «Безопасные каникулы» продлится до 31 мая. Основная цель мероприятий, в которых задействованы все подразделения ОАО «РЖД» на Северо-Кавказской железной дороге, – это профилактика и предупреждение происшествий с несовершеннолетними на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Источник: пресс-служба СКЖД