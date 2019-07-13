Эксперты обсудили либерализацию ОСАГО

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Участники ХХVIII Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге обсудили либерализацию тарифов ОСАГО: планы по дальнейшему развитию реформы, конкуренцию между страховщиками, выгоду для автовладельцев, снижение цен и справедливость тарифов.

Либерализация ОСАГО, в частности поправки в законодательство в рамках второго этапа реформы, нужна водителям и отвечает их интересам, подчеркнули они. «Закон в первую очередь направлен на создание лучших условий для потребителя», - заявил директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния. Ставка сделана на развитие конкуренции между страховщиками, которое должно послужить для них стимулом предлагать клиентам более выгодные условия. Такая тенденция наблюдается уже сейчас. «Несмотря на то, что все страховые компании могли задрать тарифы на 20% верх, мы получили снижение средней стоимости тарифа», - отметил он в своем выступлении.

С ним согласны и сами игроки страхового рынка. Комментируя появившуюся у страховщиков возможность повышать тарифы, генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Раковщик отметил, что, если бы это было нужно, страховые компании сделали бы это в проблемных регионах уже сейчас. «Но этого не происходит. Это означает, что в этом нет необходимости. Игра будет долгая. Мы не играем в игру «получение прибыли в максимальной точке при любых обстоятельствах»», - подчеркнул он.

Напротив, как рассказала в своем выступлении на открытии Конгресса Глава Банка России, в результате появившейся на рынке конкуренции средний тариф ОСАГО для владельцев легковых автомобилей снизился на 3,5-4%. «Это происходит в рамках коридора, мы дальше готовы двигаться к индивидуализации тарифа», - заявила Эльвира Набиуллина.

При этом все результаты, которые видны сегодня, достигнуты только за счет расширения коридора, отметил Филипп Габуния, а также доработки двух уже существующих коэффициентов – возраст-стаж и бонус-малус. После введения полномасштабной реформы возможностей станет больше, и конкуренция станет значительно жестче. Выиграют более сильные страховщики, которые смогут работать в таких условиях и бороться за потребителя.

Неравномерная динамика средней стоимости полиса подтверждает, что страховые компании пока осторожно подходят к изменению тарифа. С начала года и примерно до середины апреля наблюдалось серьезное падение цен, после этого была произведена некоторая корректировка, а затем снова – движение вниз. «Мы видим, как игроки пробуют, чтобы это работало», - сказал директор департамента страхового рынка Банка России.

После введения второго этапа реформы ожидаются более значительные изменения в ценовой политике страховщиков, при этом изменится сама формула расчета стоимости страховки.

Как подтверждает исследование, произведенное Финансовым университетом при Правительстве РФ, расширение тарифного коридора, которое планируется произвести, позволит отказаться от территориального коэффициента. Коэффициент мощности также можно будет отменить за отсутствием прямой взаимосвязи между ней и аварийностью.

Однако предложенные Минфином изменения в рамках второго этапа либерализации могут быть пересмотрены. После того, как документ наконец будет внесен в Госдуму и пройдет первое чтение, Банк России проведет повторные актуарные расчеты. «Возможно уточнение тех цифр, которые сегодня есть, как в меньшую, так и в большую сторону, в законе и в рамках наших полномочий», - сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Также расчеты может провести и Российский союз автостраховщиков. «Мы считаем правильным отказ от территориального коэффициента, но мы просим Центральный Банк правильно рассчитать размер коридора. Страховщики сейчас всем водителям на одном типе транспортного средства и в одном регионе обязаны дать одинаковый тариф. А при отмене всех этих коэффициентов они смогут давать разные тарифы разным водителям», - пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

Однако в том случае, если либерализация пойдет не по плану, и ее следствием станет существенный рост тарифов, от нее придется отказаться. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. «Мы должны людям доказать, и общество должно увидеть, что либерализация не приводит к повышению цен», — добавил он.

Это понятная и закономерная позиция, уже неоднократно озвучиваемая ранее, подчеркнул в своем заявлении Игорь Юргенс. Ведь либерализация подразумевает в первую очередь именно установление справедливой цены.

Именно по такому пути движется ОСАГО, считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Он рассказал, как за последние 3 года количество поступающих к ним в сообщество жалоб, связанных в ОСАГО, сократилось с 400 до 2 писем в год (при сохранении общего количества обращений на другие темы). «Мы видим по ОСАГО не просто резкое сокращение конфликтности – она вообще почти ушла. На бытовом уровне в ОСАГО проблем нет. Остались отдельные мелкие недовольства. <…> Но это не является поводом для того, чтобы приходить в ярость», - сказал он.

«Люди считают, что несправедливость тарифа в ОСАГО связана с отсутствием корреляции между поведением человека на дороге и стоимостью полиса. Я один раз в жизни попадал в аварию, но тем не менее стоимость полиса для меня постоянно растет. У меня и у тех 85% безаварийных водителей, о которых мы говорим, возникает вопрос. А те, кто ведет себя на дороге непотребно (мне кажется, что этих людей вообще надо как-то удалять из-за руля), покупают ОСАГО по той же цене, что и я. ОСАГО должно выполнять роль не только фонда по регуляции убытков, но и формировать поведение конечного потребителя, направленное на безопасную езду. Оно должно мотивировать изменять свое поведение. Опасно ездить должно стать дорого. Индивидуализация тарифа – это стратегический шаг», - резюмировал Петр Шкуматов.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»