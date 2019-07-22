Сотрудники полиции устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Туапсинском районе

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22.07.2019 г. около 05:50 на 1433-ем километре автодороги М-4 «Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь в сторону Краснодара, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки. Также с места аварии в лечебное учреждение доставлены 4 пассажира Daewoo, среди которых 10-летняя девочка и 4-летний мальчик.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю