/Транспорт/

Сотрудники полиции устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Туапсинском районе

22.07.2019 г. около 05:50 на 1433-ем километре автодороги М-4 «Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь в сторону Краснодара, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки. Также с места аварии в лечебное учреждение доставлены 4 пассажира Daewoo, среди которых 10-летняя девочка и 4-летний мальчик.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

Роберт Уразов о WorldSkills Kazan 2019: «Мы предложили миру не просто чемпионат, а содержательные изменения в системе подготовки кадров»

"Кастрюли на головах"

Грузинские военные озвучили ответ на заявления России

Что такое bleisure-путешествия, и кто платит за удовольствие?

Спасатели эвакуировали с Большого Фиштинского ледника травмированного туриста

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!